Швейцарская прокуратура не смогла доказать незаконность происхождения активов на $350 млн, принадлежащих дочери экс-главы Узбекистана Каримовой

Гульнара Каримова, дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, одержала победу в суде в Швейцарии, что позволит разблокировать ее замороженные активы на $350 млн, сообщают в пятницу местные интернет-издания со ссылкой на агентство Aljazeera.

Сообщается, что федеральный апелляционный суд поддержал ее заявление о том, что она была законным бенефициаром компании из Гибралтара - Takilant Ltd., средства которой были заморожены в швейцарском банковском счете в рамках уголовного дела от 2018 года.

При этом судебное решение по уголовному делу было принято в отношении некой Б. из Узбекистана. Она была признана виновной в подделке документов и отмывании денег за создание от ее имени ряда компаний, целью которых было скрыть тот факт, что Каримова была настоящей владелицей денежных средств.

"Это важная победа для Гульнары Каримовой, учитывая тот факт, что федеральная прокуратура пыталась добиться конфискации ее активов, отказывая ей в фундаментальном праве даже занимать позицию в этом процессе", - сказал ее адвокат Грегуар Манжа.

Решение швейцарского суда является последним в деле, которое длится с 2012 года, когда надзорный орган начал расследовать дело о том, как сотни миллионов долларов, связанных с Каримовой и другими узбекистанцами, оказались в швейцарских банках.

С 2013 года Гульнара Каримова находится под следствием по обвинению в отмывании денег и взятках, которые выплачивались западными операторами связи, чтобы выиграть тендеры в Узбекистане.

"В деле швейцарской прокуратуры явно отсутствуют доказательства незаконного происхождения 350 миллионов долларов", - сказал Грегуар Манжа, призвав вернуть деньги своему клиенту.

Это решение обеспечит Каримовой юридическое прикрытие, чтобы возвратить средства, прежде чем Швейцария решит вернуть их Узбекистану. В сентябре швейцарская прокуратура согласилась отправить 131 млн швейцарских франков ($146 млн) правительству Узбекистана, решение было связано с другим фигурантом данного дела.

На некоторых банковских счетах Швейцарии все еще заморожены 650 млн швейцарских франков.

Ранее сообщалось, что Ташкентский городской суд по уголовным делам в марте увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

В августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится работа с рядом зарубежных стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более $1,3 млрд, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах.

В мае министерство юстиции республики сообщило, что власти страны вернули из Франции активы Каримовой на сумму $10 млн. В январе Генпрокуратура также заявляла, что намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства в рамках уголовных дел против дочери бывшего президента страны.

В декабре 2017 года Минфин США внесло Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался вымогательствами.