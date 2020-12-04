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Дальнее зарубежье 04.12.2020 18:33

В Лондоне заявляют о больших сложностях на переговорах по Brexit

Переговоры Великобритании и ЕС о торговой сделке после Brexit находятся "на очень сложном этапе", сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя премьер-министра Бориса Джонсона.

"Времени не хватает. Мы на очень сложном этапе в этих переговорах", - заявил представитель Джонсона.

Главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье в пятницу не уехал домой из Лондона, как планировалось изначально, а продолжил переговоры. Он заявил журналистам, что сегодня - "важный день". По мнению телеканала, это сигнал, что сделка, по мнению Барнье, все еще возможна.

До окончательного выхода Британии из ЕС остается меньше месяца. За это время сторонам нужно договориться о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.

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Тэги: BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]