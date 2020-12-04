Франция наложит вето на соглашение с Великобританией, если оно не устроит Париж - госсекретарь

Французский госсекретарь по европейским делам Клеман Бон заявил о стремлении к достижению соглашения ЕС с Великобританией, но Париж, по его словам, не согласится подписывать его, если оно окажется для него неприемлемым.

"Нужно приготовиться к риску (итога переговоров) "без сделки", но это не то, чего мы хотели бы", - сказал Бон в пятницу в интервью радиостанции Europe 1.

"Я еще надеюсь, что можно достичь соглашения, но мы не примем плохого для Франции соглашения. Если соглашение будет, но оно не окажется хорошим для нас, мы этому воспрепятствуем, используя право вето", - объяснил государственный секретарь.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.