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Дальнее зарубежье 04.12.2020 18:48

Франция наложит вето на соглашение с Великобританией, если оно не устроит Париж - госсекретарь

Французский госсекретарь по европейским делам Клеман Бон заявил о стремлении к достижению соглашения ЕС с Великобританией, но Париж, по его словам, не согласится подписывать его, если оно окажется для него неприемлемым.

"Нужно приготовиться к риску (итога переговоров) "без сделки", но это не то, чего мы хотели бы", - сказал Бон в пятницу в интервью радиостанции Europe 1.

"Я еще надеюсь, что можно достичь соглашения, но мы не примем плохого для Франции соглашения. Если соглашение будет, но оно не окажется хорошим для нас, мы этому воспрепятствуем, используя право вето", - объяснил государственный секретарь.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, ВЕТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]