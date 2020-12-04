Франция наложит вето на соглашение с Великобританией, если оно не устроит Париж - госсекретарь

Французский госсекретарь по европейским делам Клеман Бон заявил о стремлении к достижению соглашения ЕС с Великобританией, но Париж, по его словам, не согласится подписывать его, если оно окажется для него неприемлемым.
"Нужно приготовиться к риску (итога переговоров) "без сделки", но это не то, чего мы хотели бы", - сказал Бон в пятницу в интервью радиостанции Europe 1.
"Я еще надеюсь, что можно достичь соглашения, но мы не примем плохого для Франции соглашения. Если соглашение будет, но оно не окажется хорошим для нас, мы этому воспрепятствуем, используя право вето", - объяснил государственный секретарь.
В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
Эрдоган подтвердил, что приедет на военный парад в Баку
Глава МИД Азербайджана принял посла Беларуси, завершающего дипмиссию в Баку
Азерсу заплатит свыше 10,5 млн манатов на завершение работ в новом административном здании
ЕЭК ждет предложения России по договору об общем рынке газа в декабре-январе
Лавров видит в возобновлении деятельности нефтяной отрасли Ливии благоприятный фактор для общей обстановки в стране
В Азербайджане зафиксировано около 4,3 тыс. случаев COVID-19
Moderna намерена выпустить 145 млн доз вакцины от COVID-19 до конца марта
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности