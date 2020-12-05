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Финансы 05.12.2020 02:20

ЕБРР сократил долю в крупнейшем банке Грузии до 5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сократил свою долю в ТВС Bank Group Plc, холдинговой компании крупнейшего банка Грузии - TBC банка, с 8% до 5%.

Как отмечается в сообщении ЕБРР, финорганизация продала 1,65 млн акций TBC в рамках процедуры ускоренного букбилдинга на Лондонской фондовой бирже (LSE).

"Значительные успехи банка позволяют нам сократить нашу долю в капитале. (. . .) Естественно, мы продолжаем активно участвовать в дальнейшем развитии банка", - приводятся в сообщении слова управляющего директора ЕБРР по финансовым учреждениям Фрэнсиса Малиджа.

ЕБРР приобрел акции TBC банка в 2009 году в рамках пакета финансирования для укрепления капитальной базы банка и поддержки расширения его деятельности. В 2012 году вместе с другими международными финансовыми организациями ЕБРР участвовал в размещении акций ТВС Bank Group Plc в рамках IPO на LSE.

Активы ТВС банка на 1 октября 2020 года составляли $6,3 млрд, или 38,6% совокупных активов банковского сектора страны. Акционерами банка являются ТВС Bank Group Plc (99,88%), а также физические лица.

В числе акционеров холдинговой компании, помимо ЕБРР, Мамука Хазарадзе (8,63%) и Бадри Джапаридзе (5,99%).

ЕБРР - ведущий институциональный инвестор в Грузии. С 1991 года - начала своей деятельности в стране - банк инвестировал более 4,1 млрд евро в 258 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах, при этом 79% этих инвестиций пришлись на частный сектор.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БАНК, ЕБРР, ДОЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]