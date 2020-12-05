ЕБРР сократил долю в крупнейшем банке Грузии до 5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сократил свою долю в ТВС Bank Group Plc, холдинговой компании крупнейшего банка Грузии - TBC банка, с 8% до 5%.
Как отмечается в сообщении ЕБРР, финорганизация продала 1,65 млн акций TBC в рамках процедуры ускоренного букбилдинга на Лондонской фондовой бирже (LSE).
"Значительные успехи банка позволяют нам сократить нашу долю в капитале. (. . .) Естественно, мы продолжаем активно участвовать в дальнейшем развитии банка", - приводятся в сообщении слова управляющего директора ЕБРР по финансовым учреждениям Фрэнсиса Малиджа.
ЕБРР приобрел акции TBC банка в 2009 году в рамках пакета финансирования для укрепления капитальной базы банка и поддержки расширения его деятельности. В 2012 году вместе с другими международными финансовыми организациями ЕБРР участвовал в размещении акций ТВС Bank Group Plc в рамках IPO на LSE.
Активы ТВС банка на 1 октября 2020 года составляли $6,3 млрд, или 38,6% совокупных активов банковского сектора страны. Акционерами банка являются ТВС Bank Group Plc (99,88%), а также физические лица.
В числе акционеров холдинговой компании, помимо ЕБРР, Мамука Хазарадзе (8,63%) и Бадри Джапаридзе (5,99%).
ЕБРР - ведущий институциональный инвестор в Грузии. С 1991 года - начала своей деятельности в стране - банк инвестировал более 4,1 млрд евро в 258 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах, при этом 79% этих инвестиций пришлись на частный сектор.
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили взаимодействие с российскими миротворцами в Карабахе
Премьер Армении выступает за обмен пленными по принципу "всех на всех"
При разминировании в Нагорном Карабахе российскими саперами впервые задействован комплекс "Уран-6"
Кабмин Азербайджана утвердил даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2021 год
Число заражений COVID-19 в мире превысило 65,8 млн, жертв вируса -1,51 млн - университет Хопкинса
Горнолыжные курорты в Швейцарии будут работать на Рождество для внутренних туристов, если получат разрешение региональных властей
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Путин поддерживает регулярные контакты с премьером Италии по ситуации с коронавирусом
В РФ новый максимум по коронавирусу: 28 тыс. 782 новых случая за сутки - оперштаб
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности