Россия не против диверсификации поставок газа в Европу, но отвергает политизацию - Лавров

Россия не возражает против диверсификации поставок газа в Европу за счет проектов в Восточном Средиземноморье, но призывает европейцев не политизировать этот процесс и не поддаваться на ультиматумы и угрозы со стороны США, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не против реализации, в том числе в этом регионе, энергетических проектов, призванных диверсифицировать поставки газа в Европу. При этом отвергаем политизацию сотрудничества в этой сфере", - сказал Лавров на конференции "Средиземноморье: римский диалог".

Он подчеркнул, что "выбор должны делать сами страны-потребители, исходя из логики свободной конкуренции, экономической целесообразности и выгоды, а не под гнетом ультиматумов и угроз, звучащих из-за океана".

Министр также отметил, что в Москве "считают недопустимыми любые действия, чреватые дальнейшим усилением конфликтного потенциала" в Восточном Средиземноморье.

"Для эффективного разрешения споров есть универсальная площадка - Организация Объединенных Наций. Механизм разграничения исключительных экономических зон и континентальных шельфов предусмотрен положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Им необходимо пользоваться", - заявил Лавров.