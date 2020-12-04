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ТЭК 04.12.2020 19:03

Россия не против диверсификации поставок газа в Европу, но отвергает политизацию - Лавров

Россия не возражает против диверсификации поставок газа в Европу за счет проектов в Восточном Средиземноморье, но призывает европейцев не политизировать этот процесс и не поддаваться на ультиматумы и угрозы со стороны США, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не против реализации, в том числе в этом регионе, энергетических проектов, призванных диверсифицировать поставки газа в Европу. При этом отвергаем политизацию сотрудничества в этой сфере", - сказал Лавров на конференции "Средиземноморье: римский диалог".

Он подчеркнул, что "выбор должны делать сами страны-потребители, исходя из логики свободной конкуренции, экономической целесообразности и выгоды, а не под гнетом ультиматумов и угроз, звучащих из-за океана".

Министр также отметил, что в Москве "считают недопустимыми любые действия, чреватые дальнейшим усилением конфликтного потенциала" в Восточном Средиземноморье.

"Для эффективного разрешения споров есть универсальная площадка - Организация Объединенных Наций. Механизм разграничения исключительных экономических зон и континентальных шельфов предусмотрен положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Им необходимо пользоваться", - заявил Лавров.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛАВРОВ, ЕВРОПА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]