Лавров видит в возобновлении деятельности нефтяной отрасли Ливии благоприятный фактор для общей обстановки в стране

Возобновление деятельности нефтяной отрасли Ливии может благоприятно сказаться на общей обстановке в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На общей обстановке в Ливии может благоприятно сказаться возобновление деятельности ливийской нефтяной отрасли. Договоренности на сей счет были достигнуты командованием Ливийской национальной армии и представителями администрации в Триполи", - сказал Лавров в обращении к участникам международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".

Он подчеркнул необходимость того, чтобы доходы от экспорта углеводородов "справедливо и прозрачно распределялись в интересах всего населения Ливии и эффективно использовались для восстановления разрушенной экономики".