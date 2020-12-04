Лавров видит в возобновлении деятельности нефтяной отрасли Ливии благоприятный фактор для общей обстановки в стране

Возобновление деятельности нефтяной отрасли Ливии может благоприятно сказаться на общей обстановке в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На общей обстановке в Ливии может благоприятно сказаться возобновление деятельности ливийской нефтяной отрасли. Договоренности на сей счет были достигнуты командованием Ливийской национальной армии и представителями администрации в Триполи", - сказал Лавров в обращении к участникам международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".
Он подчеркнул необходимость того, чтобы доходы от экспорта углеводородов "справедливо и прозрачно распределялись в интересах всего населения Ливии и эффективно использовались для восстановления разрушенной экономики".
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
Эрдоган подтвердил, что приедет на военный парад в Баку
Глава МИД Азербайджана принял посла Беларуси, завершающего дипмиссию в Баку
В Азербайджане зафиксировано около 4,3 тыс. случаев COVID-19
Moderna намерена выпустить 145 млн доз вакцины от COVID-19 до конца марта
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Швейцарская прокуратура не смогла доказать незаконность происхождения активов на $350 млн, принадлежащих дочери экс-главы Узбекистана Каримовой
Лавров: Новая администрация США будет вынуждена продолжить внешнеполитический курс своей предшественницы
Путин заявил о всплеске в России преступности с использованием информационных технологий
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности