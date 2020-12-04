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ТЭК 04.12.2020 19:07

Лавров видит в возобновлении деятельности нефтяной отрасли Ливии благоприятный фактор для общей обстановки в стране

Возобновление деятельности нефтяной отрасли Ливии может благоприятно сказаться на общей обстановке в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На общей обстановке в Ливии может благоприятно сказаться возобновление деятельности ливийской нефтяной отрасли. Договоренности на сей счет были достигнуты командованием Ливийской национальной армии и представителями администрации в Триполи", - сказал Лавров в обращении к участникам международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".

Он подчеркнул необходимость того, чтобы доходы от экспорта углеводородов "справедливо и прозрачно распределялись в интересах всего населения Ливии и эффективно использовались для восстановления разрушенной экономики".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛАВРОВ, ЛИВИЯ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]