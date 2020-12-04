Лавров: Новая администрация США будет вынуждена продолжить внешнеполитический курс своей предшественницы

Новая администрация президента США будет вынуждена продолжить нынешний внешнеполитический курс страны, считает глава МИД РФ Сергей Лавров

"Я склонен согласиться с теми экспертами, которые считают, что новая администрация после инаугурации в январе будет, по сути, вынуждена обеспечить преемственность нынешнего внешнеполитического курса", - сказал Лавров в пятницу на международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".

Он отметил, что США в настоящее время в первую очередь сосредоточены на ситуации внутри страны: влиянии пандемии, необходимости перезапуска экономики страны.

"Очевидно, любой администрации придется учитывать глубокий раскол в обществе. 75 миллионов граждан проголосовали за нынешнего президента, и примерно столько же - за Байдена. Очевидно, общество расколото пополам, и долг любой администрации - постараться восстановить национальное единство", - добавил министр.

В связи с этим, по его словам, внешняя политика будет оставаться на американской повестке дня, однако отойдет на второй план.