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Дальнее зарубежье 04.12.2020 19:33

Лавров: Новая администрация США будет вынуждена продолжить внешнеполитический курс своей предшественницы

Новая администрация президента США будет вынуждена продолжить нынешний внешнеполитический курс страны, считает глава МИД РФ Сергей Лавров

"Я склонен согласиться с теми экспертами, которые считают, что новая администрация после инаугурации в январе будет, по сути, вынуждена обеспечить преемственность нынешнего внешнеполитического курса", - сказал Лавров в пятницу на международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".

Он отметил, что США в настоящее время в первую очередь сосредоточены на ситуации внутри страны: влиянии пандемии, необходимости перезапуска экономики страны.

"Очевидно, любой администрации придется учитывать глубокий раскол в обществе. 75 миллионов граждан проголосовали за нынешнего президента, и примерно столько же - за Байдена. Очевидно, общество расколото пополам, и долг любой администрации - постараться восстановить национальное единство", - добавил министр.

В связи с этим, по его словам, внешняя политика будет оставаться на американской повестке дня, однако отойдет на второй план.

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Тэги: ЛАВРОВ, США, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]