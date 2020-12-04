Азерсу заплатит свыше 10,5 млн манатов на завершение работ в новом административном здании

ООО «AZ-MEP GROUP» выполнит заключительные работы в новом административном здании ОАО «Азерсу».

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, между сторонами заключен соответствующий контракт.

Подряд включает: выполнение строительно-монтажных работ, интерьерных, ландшафтных, электромеханических работ, а также проверку и наладку.

Стоимость контракта – 10 млн 532 тыс. 655,34 манатов.

Новое административное здание ОАО «Азерсу» строится на проспекте Гейдара Алиева.

Р.Ахмедов