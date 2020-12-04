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Инфраструктура и тендеры 04.12.2020 19:43

Азерсу заплатит свыше 10,5 млн манатов на завершение работ в новом административном здании

ООО «AZ-MEP GROUP» выполнит заключительные работы в новом административном здании ОАО «Азерсу».

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, между сторонами заключен соответствующий контракт.

Подряд включает: выполнение строительно-монтажных работ, интерьерных, ландшафтных, электромеханических работ, а также проверку и наладку.

Стоимость контракта – 10 млн 532 тыс. 655,34 манатов.

Новое административное здание ОАО «Азерсу» строится на проспекте Гейдара Алиева.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРСУ, ЗДАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]