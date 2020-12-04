Лавров: конфликт в Карабахе – это пример, когда Россия и Турция нашли путь для достижения общего знаменателя

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция имели различные подходы к урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха, но, в конечном счете, смогли прийти к общему знаменателю.
Он напомнил, что в начале конфликта российская сторона была не согласна с действиями Турции, "когда в Анкаре заявили, что у этого конфликта может быть военное решение".
"Но сейчас, благодаря усилиям президента Путина, и его коллег-лидеров Азербайджана и Армении - было достигнуто соглашение", - напомнил Лавров, выступая в пятницу на международной конференции "Средиземноморье: римский диалог" в видеоформате.
Он подчеркнул, что и Россия и Турция находят точки соприкосновения и пути для достижения общего знаменателя, как это произошло в ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
"Я уверен, что отношения России и Турции это пример того, как две независимые страны работают над реализацией своих целей, они ни перед кем не прогибаются, не принимают ультиматумы и не подвержены давлению извне", - сказал Лавров, подчеркнув, что членство Турции в НАТО не является препятствием для отношений двух стран.
Лавров добавил, что подходы России и Турции к ситуации в Ливии также различаются, однако влияние двух стран на стороны конфликта способствует достижению положительных результатов.
"Что касается Ливии, то да, наши с Турцией подходы различаются. Турция предпочитает акцентировать свои отношения с администрацией в Триполи", - сказал российский министр.
"Но если смотреть на картину шире, наше совместное с Турцией влияние на стороны конфликта позволяет обеспечить положительные результаты, когда мы работаем сообща, как, например, по прекращению огня и другим вопросам", - сказал он.
При этом Лавров отметил, что было бы "неосторожно и неправильно делать вывод о том, что Москва и Анкара поддерживают противоборствующие силы в Ливии - Россия поддерживает командующего ливийской национальной армией маршала Халифу Хафтара, а Турция - главу правительства национального согласия Файеза Сарраджа".
"На мой взгляд, это очень примитивный подход. И любой приличный аналитик скажет, что это не что иное, как упрощение", - заявил российский министр.
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