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Макрон не стал резко отвечать на критику со стороны Эрдогана

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу не стал симметрично отвечать на оскорбления со стороны турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Я верю в уважение", - сказал Макрон в интервью порталу Brut, комментируя критику Эрдогана в свой адрес.

Ранее в пятницу президент Турции назвал Макрона "бременем для Франции". "Я надеюсь, что Франция как можно скорее избавится от проблемы в виде Макрона", - отметил он.

Ранее Париж и Анкара обменялись обвинениями относительно их роли в конфликте в Нагорном-Карабахе. Франция обвинила Турцию в разжигании боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

Эрдоган в свою очередь заявил, что Париж потерял доверие в качестве посредника в конфликте. Он также осудил одобренную французским парламентом резолюцию с призывов признать независимость Нагорного Карабаха.

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Тэги: МАКРОН, ТУРЦИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]