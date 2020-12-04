Макрон не стал резко отвечать на критику со стороны Эрдогана

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу не стал симметрично отвечать на оскорбления со стороны турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Я верю в уважение", - сказал Макрон в интервью порталу Brut, комментируя критику Эрдогана в свой адрес.
Ранее в пятницу президент Турции назвал Макрона "бременем для Франции". "Я надеюсь, что Франция как можно скорее избавится от проблемы в виде Макрона", - отметил он.
Ранее Париж и Анкара обменялись обвинениями относительно их роли в конфликте в Нагорном-Карабахе. Франция обвинила Турцию в разжигании боевых действий между Арменией и Азербайджаном.
Эрдоган в свою очередь заявил, что Париж потерял доверие в качестве посредника в конфликте. Он также осудил одобренную французским парламентом резолюцию с призывов признать независимость Нагорного Карабаха.
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