Макрон не стал резко отвечать на критику со стороны Эрдогана

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу не стал симметрично отвечать на оскорбления со стороны турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Я верю в уважение", - сказал Макрон в интервью порталу Brut, комментируя критику Эрдогана в свой адрес.

Ранее в пятницу президент Турции назвал Макрона "бременем для Франции". "Я надеюсь, что Франция как можно скорее избавится от проблемы в виде Макрона", - отметил он.

Ранее Париж и Анкара обменялись обвинениями относительно их роли в конфликте в Нагорном-Карабахе. Франция обвинила Турцию в разжигании боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

Эрдоган в свою очередь заявил, что Париж потерял доверие в качестве посредника в конфликте. Он также осудил одобренную французским парламентом резолюцию с призывов признать независимость Нагорного Карабаха.