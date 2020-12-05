Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy AG и производитель премиальных автомобилей Porsche запускают пилотный проект производства синтетического климатически нейтрального топлива (e-топлива) в Чили.
В пресс-релизе компаний отмечается, что к 2022 году планируется произвести 130 тыс. литров такого топлива. Компании намерены нарастить производство до 55 млн литров в год к 2024 году и до 550 млн литров в год к 2026 году.
"Зеленое" топливо будет производиться с использованием технологии MTG ("метанол в бензин") по лицензии ExxonMobil. Для производства синтетического метанола будет применяться водород, полученный с использованием энергии ветра. Siemens Energy и Porsche отмечают, что Чили обладает необходимыми для развития ветроэнергетики климатическими условиями.
Основным покупателем e-топлива станет Porsche. Партнерами компаний также выступят AME, чилийская нефтяная компания ENAP и итальянская Enel, которая выступит соучредителем предприятия, сконцентрировавшись на вопросах ветроэнергетики и электролиза.
"Экологически чистое е-топливо отлично подходит для автомобилей Porsche. Е-топливо, получаемое из возобновляемых источников энергии, дает нашим клиентам возможность использовать обычные двигатели внутреннего сгорания и гибридные электромобили, почти не влияя при этом на климат планеты", - заявил глава Porsche Оливер Блюм.
Власти Германии выделили Siemens Energy грант на сумму 8 млн евро на реализацию проекта в рамках национальной стратегии по переходу на водородное топливо.
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