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ТЭК 05.12.2020 03:14

Siemens Energy и Porsche начнут производить "зеленое" топливо в Чили

Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy AG и производитель премиальных автомобилей Porsche запускают пилотный проект производства синтетического климатически нейтрального топлива (e-топлива) в Чили.

В пресс-релизе компаний отмечается, что к 2022 году планируется произвести 130 тыс. литров такого топлива. Компании намерены нарастить производство до 55 млн литров в год к 2024 году и до 550 млн литров в год к 2026 году.

"Зеленое" топливо будет производиться с использованием технологии MTG ("метанол в бензин") по лицензии ExxonMobil. Для производства синтетического метанола будет применяться водород, полученный с использованием энергии ветра. Siemens Energy и Porsche отмечают, что Чили обладает необходимыми для развития ветроэнергетики климатическими условиями.

Основным покупателем e-топлива станет Porsche. Партнерами компаний также выступят AME, чилийская нефтяная компания ENAP и итальянская Enel, которая выступит соучредителем предприятия, сконцентрировавшись на вопросах ветроэнергетики и электролиза.

"Экологически чистое е-топливо отлично подходит для автомобилей Porsche. Е-топливо, получаемое из возобновляемых источников энергии, дает нашим клиентам возможность использовать обычные двигатели внутреннего сгорания и гибридные электромобили, почти не влияя при этом на климат планеты", - заявил глава Porsche Оливер Блюм.

Власти Германии выделили Siemens Energy грант на сумму 8 млн евро на реализацию проекта в рамках национальной стратегии по переходу на водородное топливо.

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Тэги: ЧИЛИ, SIEMENS, PORSCHE, ТОПЛИВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]