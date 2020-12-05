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Дальнее зарубежье 05.12.2020 03:40

Пентагон к 2026 году развернет еще 20 ракет-перехватчиков национальной системы ПРО

Конгресс США предписал Агентству по противоракетной обороне Пентагона представить программу развертывания на территории страны к 2026 году дополнительно 20 новых перехватчиков межконтинентальных баллистических ракет, доведя их до 64 единиц, следует из проекта согласованного законодателями обеих палат военного бюджета на 2021 финансовый год.

"К 2026 году должно быть развернуто дополнительно 20 ракет-перехватчиков", - говорится в документе.

Согласно указанию Конгресса, Агентство по ПРО в течение 30 дней после вступления в силу оборонного закона, опубликованного в четверг, должно "представить программу по разработке промежуточного варианта кинетических ракет-перехватчиков наземного базирования... для противодействия угрозам со стороны Северной Кореи и Ирана".

В августе 2019 года прежняя программа Агентства по ПРО по созданию модернизированного варианта кинетического перехватчика Redesigned Kill Vehicle (RKV) была прекращена ввиду плохих результатов, показанных в ходе испытаний.

Взамен Агентство по ПРО предложило начать работы по созданию перехватчика нового поколения - Next-Generation Interceptor (NGI) с более эффективными возможностями для осуществления перехвата, который мог бы быть развернут к 2030 году для противостояния широкому спектру ракетных угроз для США.

В настоящее время на вооружении системы ПРО США стоят 44 ракеты-перехватчика дальнего радиуса действия наземного базирования, размещенных на базах в Форт-Грили (штат Аляска) и Ванденберг штат (Калифорния).

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Тэги: США, КОНГРЕСС, ПЕНТАГОН, ПРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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