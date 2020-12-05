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Здравоохранение 05.12.2020 09:45

Число заражений COVID-19 в мире превысило 65,8 млн, жертв вируса -1,51 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 09:00 субботы 65 млн 899 тыс. 79 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 678 тыс. 513, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 518 тыс. 608 против 1 млн 506 тыс. 157, выздоровели более 42 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 14 млн 367 тыс. 459 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 228 тыс. 419) и 278 тыс. 872 летальных исхода (рост - 2 тыс. 637), излечились более 5,47 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число инфицированных выросло за истекшие стуки на 36 тыс. 652 человека. Всего зафиксировано 9 млн 608 тыс. 221 случай заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 521 до 139 тыс. 700, поправились более 9 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 533 тыс. 968 заболевших, что на 46 тыс. 883 человека больше, чем сутками ранее, умерли 175 тыс. 964 больных (рост - 694), вылечились 5,8 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 195,6. В США на 1 млн жителей скончался 861 человека, Индии - 101, Бразилии - 825.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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