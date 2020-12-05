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Дальнее зарубежье 05.12.2020 12:23

Число новых инфицированных COVID-19 на Украине за сутки уменьшилось

Число новых случаев заболевания коронавирусной болезнью на Украине за сутки составило 13 825, выздоровели 14 724 человека, умерли 226 пациентов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в "Фейсбуке" в субботу утром.

Днем ранее, 4 декабря, зафиксировано 15 131 новых случаев заболевания коронавирусом; 3 декабря в Украине было 14 496 новых случаев инфицирования.

Число инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 801 716 человек, 13 421 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 412 533 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]