Число новых инфицированных COVID-19 на Украине за сутки уменьшилось

Число новых случаев заболевания коронавирусной болезнью на Украине за сутки составило 13 825, выздоровели 14 724 человека, умерли 226 пациентов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в "Фейсбуке" в субботу утром.

Днем ранее, 4 декабря, зафиксировано 15 131 новых случаев заболевания коронавирусом; 3 декабря в Украине было 14 496 новых случаев инфицирования.

Число инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 801 716 человек, 13 421 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 412 533 человек.