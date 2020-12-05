Baki Telefon Rabitesi в 2019г увеличила чистую прибыль в 2 раза

Чистая прибыль ООО "Baki Telefon Rabitesi" (Бакинская телефонная связь) за 2019 год составила 8 млн 853 тыс. манатов, что в 2 раза выше показателя 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
Согласно финотчетности, в 2019 году доходы Baktelecom составили 75 млн 427 тыс. манатов (рост на 8,2%). При этом себестоимость услуг составила 40 млн 284 тыс. манатов (рост на 5,9%).
Операционные, административные расходы общества за 2019 год составили 25,338 млн манатов.
В целом, доналоговая прибыль предприятия за прошлый год составила 12 млн 394 тыс. манатов (рост в 2 раза), выплаты по налогу на прибыль – 3 млн 541 тыс. манатов (рост в 2,2 раза).
Согласно финансовой отчетности, Baktelecom увеличил в 2019 году активы на 9,2% - до 126 млн 819 тыс. манатов. При этом в 2019 году долгосрочные активы выросли на 18,5% - до 90 млн 609 тыс. манатов, краткосрочные активы - сократились на 8,6% - до 36 млн 210 тыс. манатов.
Обязательства на 1 января 2020 года равны 29,854 млн манатов (рост на 2,6%), в том числе краткосрочные - 28 млн 295 тыс. манатов, долгосрочные – 1 млн 559 тыс. манатов.
Капитал Baktelecom равен 96 млн 964 тыс. манатов (рост на 11,5%), в том числе уставный капитал - 43 млн 151 тыс. манатов (рост на 4,5%). Суммарная нераспределенная прибыль общества на 1 января 2020 года оценивается в 8,9 млн манатов.
ООО "Baktelecom" создано в 1992 году и входит в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Baktelecom предоставляет услуги высококачественной бесперебойной телефонной связи, радиосвязи, широкополосного интернета и другие виды современных телекоммуникационных услуг на территории города Баку государственным органам и органам управления, предприятиям и организациям, иностранным юридическим лицам и их представительствам, населению. Сейчас в списке оказываемых услуг современной телефонной связи более 50-ти сервисов и мультимедийных опций.
А. Мамедов
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили взаимодействие с российскими миротворцами в Карабахе
Премьер Армении выступает за обмен пленными по принципу "всех на всех"
При разминировании в Нагорном Карабахе российскими саперами впервые задействован комплекс "Уран-6"
Кабмин Азербайджана утвердил даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2021 год
Число заражений COVID-19 в мире превысило 65,8 млн, жертв вируса -1,51 млн - университет Хопкинса
Горнолыжные курорты в Швейцарии будут работать на Рождество для внутренних туристов, если получат разрешение региональных властей
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Путин поддерживает регулярные контакты с премьером Италии по ситуации с коронавирусом
В РФ новый максимум по коронавирусу: 28 тыс. 782 новых случая за сутки - оперштаб
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности