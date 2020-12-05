Baki Telefon Rabitesi в 2019г увеличила чистую прибыль в 2 раза

Чистая прибыль ООО "Baki Telefon Rabitesi" (Бакинская телефонная связь) за 2019 год составила 8 млн 853 тыс. манатов, что в 2 раза выше показателя 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Согласно финотчетности, в 2019 году доходы Baktelecom составили 75 млн 427 тыс. манатов (рост на 8,2%). При этом себестоимость услуг составила 40 млн 284 тыс. манатов (рост на 5,9%).

Операционные, административные расходы общества за 2019 год составили 25,338 млн манатов.

В целом, доналоговая прибыль предприятия за прошлый год составила 12 млн 394 тыс. манатов (рост в 2 раза), выплаты по налогу на прибыль – 3 млн 541 тыс. манатов (рост в 2,2 раза).

Согласно финансовой отчетности, Baktelecom увеличил в 2019 году активы на 9,2% - до 126 млн 819 тыс. манатов. При этом в 2019 году долгосрочные активы выросли на 18,5% - до 90 млн 609 тыс. манатов, краткосрочные активы - сократились на 8,6% - до 36 млн 210 тыс. манатов.

Обязательства на 1 января 2020 года равны 29,854 млн манатов (рост на 2,6%), в том числе краткосрочные - 28 млн 295 тыс. манатов, долгосрочные – 1 млн 559 тыс. манатов.

Капитал Baktelecom равен 96 млн 964 тыс. манатов (рост на 11,5%), в том числе уставный капитал - 43 млн 151 тыс. манатов (рост на 4,5%). Суммарная нераспределенная прибыль общества на 1 января 2020 года оценивается в 8,9 млн манатов.

ООО "Baktelecom" создано в 1992 году и входит в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Baktelecom предоставляет услуги высококачественной бесперебойной телефонной связи, радиосвязи, широкополосного интернета и другие виды современных телекоммуникационных услуг на территории города Баку государственным органам и органам управления, предприятиям и организациям, иностранным юридическим лицам и их представительствам, населению. Сейчас в списке оказываемых услуг современной телефонной связи более 50-ти сервисов и мультимедийных опций.

А. Мамедов