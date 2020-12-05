Кабмин Азербайджана утвердил даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2021 год

Кабинет министров Азербайджана утвердил даты праздников Новруз, Гурбан и Рамазан на 2021 год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.

Согласно постановлению, Новруз-байрам в Азербайджане в 2021 году будет отмечаться 20-24 марта.

Рамазан придется на 13-14 мая, а Гурбан-байрам – на 20-21 июля.

А. Мамедов