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Социум 05.12.2020 11:33

Кабмин Азербайджана утвердил даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2021 год

Кабинет министров Азербайджана утвердил даты праздников Новруз, Гурбан и Рамазан на 2021 год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.

Согласно постановлению, Новруз-байрам в Азербайджане в 2021 году будет отмечаться 20-24 марта.

Рамазан придется на 13-14 мая, а Гурбан-байрам – на 20-21 июля.

А. Мамедов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]