Число новых случаев COVID-19 в Грузии за сутки увеличилось

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 5 тыс. 450 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 158 тыс. 154, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 5 тыс. 68 случаях заражения COVID-19.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции - 1 тыс. 462. За минувшие сутки скончались 37 человек.