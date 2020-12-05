Число выявленных больных коронавирусом за сутки в Армении незначительно возросло

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 267 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 140 тыс. 959, сообщает в субботу единый информационный центр республики.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 184 новых больных за сутки.

По данным центра, за сутки скончалось еще 35 человек с поставленным диагнозом COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 2 тыс. 895 человек.