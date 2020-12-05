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СНГ 05.12.2020 15:00

В РФ новый максимум по коронавирусу: 28 тыс. 782 новых случая за сутки - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией вновь обновил максимум и составил 28 тыс. 782 случая, умерли за сутки 508 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 28 тыс. 782 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 867 (20,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Второй раз за неделю количество новых случаев COVID-19 в РФ превысило 28 тыс. в сутки, хотя до этого наблюдалось относительное снижение. Неравномерность выявлений объясняется количеством обработанных тестов, что зависит от различающегося день ото дня уровня обращений граждан в лаборатории для проведения тестирования на новую коронавирусную инфекцию.

В Москве также поставлен новый антирекорд новый по суточному приросту: 7 тыс. 993 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 74 пациента, по выздоровлению выписаны 6 тыс. 584 человека.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 431 тыс. 731 случаев коронавирусной инфекции (+1,2%), 42 тыс. 684 умерших и 1 млн 916 тыс. 396 выписанных, в том числе 27 тыс. 644 выписаны за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 472 тыс. 651.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]