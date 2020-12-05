Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили взаимодействие с российскими миротворцами в Карабахе

Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили в субботу по телефону ситуацию с урегулированием вокруг Нагорного Карабаха.
"Стороны обсудили ход выполнения положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г., включая взаимодействие сторон с российскими миротворцами, а также актуальные темы двустороннего сотрудничества и отдельные вопросы международной повестки дня", - сообщил МИД РФ.
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