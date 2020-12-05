В Азербайджане зафиксировано свыше 4,3 тыс. случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 323 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 142,323 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 4 267 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 42 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 593.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 85 тыс. 980 человек (+2 180 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 54 тыс. 750 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 20 778 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 817,804 тыс. тестов на COVID-19.
А. Мамедов
Миротворцы РФ обеспечили возвращение в Карабах свыше 30 тыс. армян - Минобороны
Парад победы в Баку пройдет 10 декабря
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили взаимодействие с российскими миротворцами в Карабахе
Baki Telefon Rabitesi в 2019г увеличила чистую прибыль в 2 раза
Siemens Energy и Porsche начнут производить "зеленое" топливо в Чили
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Сильное землетрясение произошло у берегов Турции
В Лондоне оценивают максимум в 50% шансы на соглашение с ЕС после Brexit - СМИ
Иностранцы смогут прибывать в Киргизию авиарейсами при наличии отрицательных тестов на COVID-19
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности