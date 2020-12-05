В Азербайджане зафиксировано свыше 4,3 тыс. случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 323 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 142,323 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 4 267 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 42 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 593.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 85 тыс. 980 человек (+2 180 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 54 тыс. 750 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 20 778 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 817,804 тыс. тестов на COVID-19.

А. Мамедов