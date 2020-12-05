Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0647 RUR   0.0228 GBR   2.2864 TRY   0.2178

Цена на нефть

03.12 $/bbl   WTI 45.64 0.36 Brent 48.71 0.46

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 05.12.2020 19:20

Иностранцы смогут прибывать в Киргизию авиарейсами при наличии отрицательных тестов на COVID-19

Правительство Киргизии разрешило въезд в страну иностранных граждан, прибывающих авиасообщением, при наличии отрицательного ПЦР-исследования на коронавирус COVID-19, сообщает в субботу пресс-служба МИД страны.

"Правительством Киргизии принято решение о возобновлении пропуска в страну граждан иностранных государств и лиц без гражданства, прибывающих через пункты пропуска международных аэропортов "Манас", "Ош", "Иссык-Куль" с соблюдением требований алгоритмов действий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщили в МИД.

По данным пресс-службы, иностранные граждане и лица без гражданства могут прибывать в Киргизию регулярными авиарейсами.

"В соответствии с алгоритмами, граждане иностранных государств допускаются на борт воздушного судна, следующего в Киргизию при предъявлении результатов ПЦР-исследования, свидетельствующего об отсутствии коронавирусной инфекции, проведенного за последние 72 часа. После прибытия в республику сотрудниками санитарно-карантинных пунктов также будет проводиться проверка наличия результатов ПЦР-исследования и термометрия пассажиров на борту воздушного судна", - отметили в МИД.

В случае истечения срока действия ПЦР-теста по объективным причинам, связанным с длительностью перелета или задержкой авиарейса, иностранцы обязаны пройти исследование по месту прибытия.

Кроме того, в целях обеспечения приема международных наблюдателей за выборами президента Киргизии и выборов депутатов парламента, запланированных на 2021 год, правительством страны принято решение о пропуске международных наблюдателей по приглашению МИД и других компетентных государственных органов.

По последним данным, в Киргизии зарегистрировано более 74 тыс. случаев заражения COVID-19, более 66 тыс. человек вылечились, 1 тыс. 290 скончались от инфекции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ИНОСТРАНЦЫ, ВЪЕЗД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]