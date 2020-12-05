Иностранцы смогут прибывать в Киргизию авиарейсами при наличии отрицательных тестов на COVID-19

Правительство Киргизии разрешило въезд в страну иностранных граждан, прибывающих авиасообщением, при наличии отрицательного ПЦР-исследования на коронавирус COVID-19, сообщает в субботу пресс-служба МИД страны.

"Правительством Киргизии принято решение о возобновлении пропуска в страну граждан иностранных государств и лиц без гражданства, прибывающих через пункты пропуска международных аэропортов "Манас", "Ош", "Иссык-Куль" с соблюдением требований алгоритмов действий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщили в МИД.

По данным пресс-службы, иностранные граждане и лица без гражданства могут прибывать в Киргизию регулярными авиарейсами.

"В соответствии с алгоритмами, граждане иностранных государств допускаются на борт воздушного судна, следующего в Киргизию при предъявлении результатов ПЦР-исследования, свидетельствующего об отсутствии коронавирусной инфекции, проведенного за последние 72 часа. После прибытия в республику сотрудниками санитарно-карантинных пунктов также будет проводиться проверка наличия результатов ПЦР-исследования и термометрия пассажиров на борту воздушного судна", - отметили в МИД.

В случае истечения срока действия ПЦР-теста по объективным причинам, связанным с длительностью перелета или задержкой авиарейса, иностранцы обязаны пройти исследование по месту прибытия.

Кроме того, в целях обеспечения приема международных наблюдателей за выборами президента Киргизии и выборов депутатов парламента, запланированных на 2021 год, правительством страны принято решение о пропуске международных наблюдателей по приглашению МИД и других компетентных государственных органов.

По последним данным, в Киргизии зарегистрировано более 74 тыс. случаев заражения COVID-19, более 66 тыс. человек вылечились, 1 тыс. 290 скончались от инфекции.