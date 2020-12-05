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Карабахский конфликт 05.12.2020 18:05

Парад победы в Баку пройдет 10 декабря

Военный парад, посвященный победе Азербайджана в Отечественной войне, пройдет 10 декабря, сообщает министерство обороны.

"В военном параде на площади Азадлыг примут участие более 3 тыс. человек, около 150 единиц боевой техники, в том числе современная военная техника, ракеты и артиллерия, системы ПВО, а также боевые корабли и катера", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что на параде также будут представлены некоторые военные трофеи, захваченные азербайджанской армией во время Отечественной войны.

А. Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ПАРАД, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]