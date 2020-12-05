Парад победы в Баку пройдет 10 декабря

Военный парад, посвященный победе Азербайджана в Отечественной войне, пройдет 10 декабря, сообщает министерство обороны.

"В военном параде на площади Азадлыг примут участие более 3 тыс. человек, около 150 единиц боевой техники, в том числе современная военная техника, ракеты и артиллерия, системы ПВО, а также боевые корабли и катера", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что на параде также будут представлены некоторые военные трофеи, захваченные азербайджанской армией во время Отечественной войны.

А. Мамедов