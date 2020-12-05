Сильное землетрясение произошло у берегов Турции

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в субботу у берегов турецкой провинции Анталья, сообщает Геологическая служба США.

Турецкие СМИ, со своей стороны, отмечают, что подземные толчки ощутили жители одноименного города Анталья, а также ряда других турецких городов.

Сообщений о серьезных разрушениях и о жертвах не поступало.