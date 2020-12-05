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Регион 05.12.2020 21:40

Сильное землетрясение произошло у берегов Турции

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в субботу у берегов турецкой провинции Анталья, сообщает Геологическая служба США.

Турецкие СМИ, со своей стороны, отмечают, что подземные толчки ощутили жители одноименного города Анталья, а также ряда других турецких городов.

Сообщений о серьезных разрушениях и о жертвах не поступало.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]