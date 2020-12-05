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Происшествия 05.12.2020 22:25

Акция протеста против наделения полиции дополнительными полномочиями прошла в Париже

Многотысячная акция протеста против законопроекта, предусматривающего наделение муниципальной полиции дополнительными полномочиями, прошла в субботу в Париже, сообщает французское телевидение.

Участники акции также протестовали против бедности и против чрезмерно жестких, по их мнению, действий полиции.

В ряде случаев между демонстрантами и стражами порядками произошли столкновения.

Вызвавший недовольство демонстрантов законопроект предусматривает, в частности, что полиции официально можно будет использовать информацию с беспилотников, а также - более широко применять в ходе расследований видео, снимаемые самими полицейскими. Правозащитные организации считают это вторжением в частную жизнь граждан.

Одно из наиболее спорных положений документа - запрет на публикацию на каких бы то ни было платформах лиц сотрудников полиции или - любых данных, позволяющих установить их личность. Авторы законопроекта полагают, что это защитит стражей порядка от травли в соцсетях. Противники нововведения считают, что такие меры затруднят выявление полицейских, превышающих полномочия во время операций.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, ДЕМОНСТРАНТЫ, БЕСПОРЯДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]