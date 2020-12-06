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Дальнее зарубежье 06.12.2020 13:02

Трамп подозревает демократов США в намерении строить коммунизм

Демократическая партия США в случае прихода ко власти будет пытаться построить в стране сначала социализм, а затем - коммунизм, предположил американский президент Дональд Трамп.

"Социализм для этих людей - это только начало. Затем они попробуют установить здесь коммунистическую форму правления", - сказал он на митинге в Джорджии.

В связи с этим Трамп призвал сторонников республиканцев в январе проголосовать за двух своих кандидатов на выборах сенаторов от штата Джорджия. В случае успеха на этих выборах республиканцы сохранят контроль над сенатом, и, по словам Трампа, смогут свести на нет предполагаемые планы демократов по строительству социализма и коммунизма.

"Вам предстоит проголосовать либо за то, чтобы жить в социалистической стране, либо за то, чтобы жить в свободной стране", - подытожил он.

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Тэги: США, ТРАМП, ДЕМОКРАТЫ, КОММУНИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]