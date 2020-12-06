МЧС России увеличивает группировку в Карабахе для выполнения гуманитарной миссии

МЧС России продолжает вводить дополнительную группировку сил и средств в Нагорный Карабах для выполнения задач гуманитарной миссии, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"6 декабря из Москвы вылетел спецборт ИЛ-76 МЧС России со спасателями. Сводная группировка сформирована из кинологов, пиротехников и горноспасателей центра Лидер, связистов Рузского ЦОПУ, специалистов Ногинского спасательного центра, а также психологов", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что также для осуществления деятельности специалистов МЧС России в Нагорном Карабахе самолетом будут доставлены три пассажирских автобуса, необходимая техника и оборудование.
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