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Карабахский конфликт 06.12.2020 09:18

МЧС России увеличивает группировку в Карабахе для выполнения гуманитарной миссии

МЧС России продолжает вводить дополнительную группировку сил и средств в Нагорный Карабах для выполнения задач гуманитарной миссии, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"6 декабря из Москвы вылетел спецборт ИЛ-76 МЧС России со спасателями. Сводная группировка сформирована из кинологов, пиротехников и горноспасателей центра Лидер, связистов Рузского ЦОПУ, специалистов Ногинского спасательного центра, а также психологов", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что также для осуществления деятельности специалистов МЧС России в Нагорном Карабахе самолетом будут доставлены три пассажирских автобуса, необходимая техника и оборудование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МЧС, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]