МЧС России увеличивает группировку в Карабахе для выполнения гуманитарной миссии

МЧС России продолжает вводить дополнительную группировку сил и средств в Нагорный Карабах для выполнения задач гуманитарной миссии, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"6 декабря из Москвы вылетел спецборт ИЛ-76 МЧС России со спасателями. Сводная группировка сформирована из кинологов, пиротехников и горноспасателей центра Лидер, связистов Рузского ЦОПУ, специалистов Ногинского спасательного центра, а также психологов", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что также для осуществления деятельности специалистов МЧС России в Нагорном Карабахе самолетом будут доставлены три пассажирских автобуса, необходимая техника и оборудование.