На Украине зафиксировано 11,5 тыс случаев инфицирования COVID-19 за сутки, умерли 167 человек

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 11 590 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 6 048 человек, умерли 167 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"11 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 6 декабря 2020. В частности, заболели 627 детей и 493 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1 127 человек; летальных случаев - 167; выздоровело - 6 048 человек", - написал Степанов на своей странице в "Фейсбук" в воскресенье.

Днем ранее, на Украине было зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания; 4 декабря сообщалось о 15 131 заболевшем коронавирусом; 3 декабря на Украине было 14 496 новых случаев инфицирования, 2 декабря было 13 141 случай.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 813 306 человек, 13 588 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 418 581 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.