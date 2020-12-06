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Дальнее зарубежье 06.12.2020 12:43

Япония, США и Франция планируют совместные военные учения как предупреждение Китаю - СМИ

Первые совместные сухопутные и военно-морские учения планируют провести Япония, США и Франция в мае следующего года, сообщила в воскресенье японская газета "Санкэй симбун".

Для учений предполагается задействовать отдаленный японский остров.

Одной из задач планируемых маневров должна стать отработка спасательных операций на море и во время стихийных бедствий. Однако одновременно они будут направлены на противодействие Китаю, пишет издание.

Оно напоминает, что Япония особенно обеспокоена ростом военной активности Китая вокруг спорных островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, говорится в публикации.

"Мы хотим продемонстрировать наше присутствие в регионе и послать сигнал о сотрудничестве Японии и Франции", - сказал в интервью "Санкэй симбун" начальник штаба ВМС Франции адмирал Пьер Вандье.

Он добавил: "Это послание направлено Китаю. Это - послание о многостороннем партнерстве и свободе морского судоходства".

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Тэги: ЯПОНИЯ, УЧЕНИЯ, КИТАЙ, ПРОТИВОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]