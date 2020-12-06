В РФ новый антирекорд по коронавирусу: 29 тыс. 039 случаев за сутки - оперштаб

Количество новых случаев COVID-19 в РФ вновь обновило максимальные значения и составило более 29 тыс. случаев за сутки, умерли 457 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 29 тыс. 039 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 6 тыс. 065 (20,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Накануне в субботу суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 28 тыс. 782 случая. До этого наблюдалось небольшое снижение количества выявлений.
По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице было выявлено 7 тыс. 512 новых случаев COVID-19 за сутки. Накануне в субботу в Москве был максимум по суточному приросту: 7 тыс. 993 новых случая.
За минувшие сутки в Москве подтверждено 72 смерти, 5 тыс. 536 человек были выписаны по выздоровлению.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн. 460 тыс. 770 случаев коронавирусной инфекции (+1,2%), 43 тыс. 141 умерший и 1 млн. 937 тыс. 738 выписанных, в том числе 21 тыс. 342 выписаны за последние сутки.
Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 479 тыс. 898.
В Карабах вернулись свыше 33 тысяч армян - Минобороны РФ
МЧС России увеличивает группировку в Карабахе для выполнения гуманитарной миссии
Миротворцы РФ обеспечили возвращение в Карабах свыше 30 тыс. армян - Минобороны
Иран намерен значительно нарастить экспорт нефти при условии ослабления американских санкций
Baki Telefon Rabitesi в 2019г увеличила чистую прибыль в 2 раза
Siemens Energy и Porsche начнут производить "зеленое" топливо в Чили
В Азербайджане зафиксировано свыше 4,3 тыс. случаев COVID-19
Германская авиакомпания Lufthansa планирует сократить почти 30 тыс. рабочих мест - СМИ
Число заражений COVID-19 в мире превысило 66,5 млн, жертв вируса -1,57 млн - университет Хопкинса
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности