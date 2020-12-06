В РФ новый антирекорд по коронавирусу: 29 тыс. 039 случаев за сутки - оперштаб

Количество новых случаев COVID-19 в РФ вновь обновило максимальные значения и составило более 29 тыс. случаев за сутки, умерли 457 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 29 тыс. 039 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 6 тыс. 065 (20,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Накануне в субботу суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 28 тыс. 782 случая. До этого наблюдалось небольшое снижение количества выявлений.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице было выявлено 7 тыс. 512 новых случаев COVID-19 за сутки. Накануне в субботу в Москве был максимум по суточному приросту: 7 тыс. 993 новых случая.

За минувшие сутки в Москве подтверждено 72 смерти, 5 тыс. 536 человек были выписаны по выздоровлению.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн. 460 тыс. 770 случаев коронавирусной инфекции (+1,2%), 43 тыс. 141 умерший и 1 млн. 937 тыс. 738 выписанных, в том числе 21 тыс. 342 выписаны за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 479 тыс. 898.