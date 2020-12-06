В центре Кишинева началась акция протеста сторонников Санду

На площади Великого Национального Собрания в центре Кишинева началась акция протеста сторонников избранного президента Майи Санду.
Как передает корреспондент "Интерфакса" с места события, митинг начался с исполнения государственного гимна Молдавии.
На площади собралось несколько тысяч человек. Своих сторонников призвали на протест не только партия Санду "Действие и солидарность" (PAS), но и другие оппозиционные партии - "Платформа DA", "Наша партия", Демпартия, Pro Moldova. Они вышли протестовать против нового парламентского большинства, которое негласно создали Партия социалистов действующего президента Игоря Додона и партия "Шор", а также группа депутатов, вышедших из Демпартии.
Вице-председатель партии PAS Игорь Гросу обвинил Додона и беглого молдавского олигарха Илана Шора в попытке "украсть победу". "Не позволим! Только досрочные выборы, только роспуск парламента!" - сказал Гросу.
Он подчеркнул, что этого можно добиться только через отставку правительства.
"Премьер-министр должен продемонстрировать, что он мужчина! Он должен подать в отставку, чтобы открыть путь к досрочным парламентским выборам, к очищению общества от бандитов в парламенте. Эти депутаты должны общаться только с прокурорами!", - подчеркнул Гросу.
Движение через центр города перекрыто. Участники акции протеста заполнили центральную площадь Кишинева, а также прилегающий проспект имени Штефана чел Маре. Они скандируют "Отставка!", "Досрочные выборы!", "Мы не уступим!", "Долой Додона!", "Долой воров, долой коррупцию!". Все участники митинга протеста носят маски и соблюдают меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса.
Сотни полицейских выстроили кордон вокруг здания правительства. В действия манифестантов они не вмешиваются.
Как ранее сообщалось, избранный президент Молдавии Майя Санду призвала сограждан на акцию протеста, чтобы требовать досрочных выборов и отставки правительства.
"Мы вместе остановим эту попытку узурпации власти. Это правительство и парламент должны уйти, люди хотят досрочных выборов. Мы выйдем на центральную площадь Кишинева, чтобы сказать ворам, что их время прошло. Они уже не могут уйти красиво, они могут уйти только с позором", - заявила Санду.
Во втором туре президентских выборов 15 ноября лидер партии "Действие и солидарность", экс-премьер-министр Майя Санду набрала 57,72% голосов, а действующий президент Игорь Додон - 42,28%. Полномочия действующего президента Игоря Додона истекают 23 декабря 2020 года. Инаугурация нового президента состоится 24 декабря.
В Карабах вернулись свыше 33 тысяч армян - Минобороны РФ
МЧС России увеличивает группировку в Карабахе для выполнения гуманитарной миссии
Миротворцы РФ обеспечили возвращение в Карабах свыше 30 тыс. армян - Минобороны
Иран намерен значительно нарастить экспорт нефти при условии ослабления американских санкций
Baki Telefon Rabitesi в 2019г увеличила чистую прибыль в 2 раза
Siemens Energy и Porsche начнут производить "зеленое" топливо в Чили
В Азербайджане зафиксировано свыше 4,3 тыс. случаев COVID-19
Германская авиакомпания Lufthansa планирует сократить почти 30 тыс. рабочих мест - СМИ
Число заражений COVID-19 в мире превысило 66,5 млн, жертв вируса -1,57 млн - университет Хопкинса
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности