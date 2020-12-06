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СНГ 06.12.2020 16:54

В центре Кишинева началась акция протеста сторонников Санду

На площади Великого Национального Собрания в центре Кишинева началась акция протеста сторонников избранного президента Майи Санду.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с места события, митинг начался с исполнения государственного гимна Молдавии.

На площади собралось несколько тысяч человек. Своих сторонников призвали на протест не только партия Санду "Действие и солидарность" (PAS), но и другие оппозиционные партии - "Платформа DA", "Наша партия", Демпартия, Pro Moldova. Они вышли протестовать против нового парламентского большинства, которое негласно создали Партия социалистов действующего президента Игоря Додона и партия "Шор", а также группа депутатов, вышедших из Демпартии.

Вице-председатель партии PAS Игорь Гросу обвинил Додона и беглого молдавского олигарха Илана Шора в попытке "украсть победу". "Не позволим! Только досрочные выборы, только роспуск парламента!" - сказал Гросу.

Он подчеркнул, что этого можно добиться только через отставку правительства.

"Премьер-министр должен продемонстрировать, что он мужчина! Он должен подать в отставку, чтобы открыть путь к досрочным парламентским выборам, к очищению общества от бандитов в парламенте. Эти депутаты должны общаться только с прокурорами!", - подчеркнул Гросу.

Движение через центр города перекрыто. Участники акции протеста заполнили центральную площадь Кишинева, а также прилегающий проспект имени Штефана чел Маре. Они скандируют "Отставка!", "Досрочные выборы!", "Мы не уступим!", "Долой Додона!", "Долой воров, долой коррупцию!". Все участники митинга протеста носят маски и соблюдают меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса.

Сотни полицейских выстроили кордон вокруг здания правительства. В действия манифестантов они не вмешиваются.

Как ранее сообщалось, избранный президент Молдавии Майя Санду призвала сограждан на акцию протеста, чтобы требовать досрочных выборов и отставки правительства.

"Мы вместе остановим эту попытку узурпации власти. Это правительство и парламент должны уйти, люди хотят досрочных выборов. Мы выйдем на центральную площадь Кишинева, чтобы сказать ворам, что их время прошло. Они уже не могут уйти красиво, они могут уйти только с позором", - заявила Санду.

Во втором туре президентских выборов 15 ноября лидер партии "Действие и солидарность", экс-премьер-министр Майя Санду набрала 57,72% голосов, а действующий президент Игорь Додон - 42,28%. Полномочия действующего президента Игоря Додона истекают 23 декабря 2020 года. Инаугурация нового президента состоится 24 декабря.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КИШИНЕВ, ПРОТЕСТ, АКЦИЯ


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