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Регион 06.12.2020 16:09

В Грузии за сутки 4 тыс. 321 случай заражения COVID-19, скончались 42 человека

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 тыс. 321 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 162 тыс. 475, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 5 тыс. 450 случаях заражения COVID-19.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции - 1 тыс. 504. За минувшие сутки скончались 42 человека.

В режиме карантина находятся 1 тыс. 282 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 6 тыс. 897 человек, в специализированных гостиницах лечатся 4 тыс. 67 человек. Выздоровели 133 тыс. 511 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]