В Грузии за сутки 4 тыс. 321 случай заражения COVID-19, скончались 42 человека

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 тыс. 321 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 162 тыс. 475, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 5 тыс. 450 случаях заражения COVID-19.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции - 1 тыс. 504. За минувшие сутки скончались 42 человека.

В режиме карантина находятся 1 тыс. 282 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 6 тыс. 897 человек, в специализированных гостиницах лечатся 4 тыс. 67 человек. Выздоровели 133 тыс. 511 человек.