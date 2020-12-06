В Азербайджане зафиксировано свыше 4,3 тыс. случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 356 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 146,679 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 4 323 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 39 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 632.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 88 тыс. 497 человек (+2 517 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 56 тыс. 550 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 19 197 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 837,001 тыс. тестов на COVID-19.

А. Мамедов