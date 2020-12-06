Иран намерен значительно нарастить экспорт нефти при условии ослабления американских санкций

Министерству нефти Ирана поручено быть готовым к выводу на полную мощность добычи и экспорта нефти в течение трех месяцев в случае смягчения американских санкций после прихода к власти в Вашингтоне Джо Байдена, объявившего себя избранным президентом США, сообщили в воскресенье иранские СМИ.
Президент Ирана Хасан Рухани заявил в воскресенье, что его страна готовится к скорейшему увеличению добычи нефти, сообщает официальное информационное агентство IRNA.
"Министерство нефти предпримет все необходимые шаги для подготовки объектов нефтяной промышленности к добыче и продаже - пропорционально имеющимся мощностям - в течение следующих трех месяцев", - цитирует слова Рухани агентство.
Иран экспортировал более 2 млн баррелей нефти в день до того, как президент США Дональд Трамп в 2018 году вышел из сделки по иранской ядерной программе и ввел против Ирана санкции, которые ударили по экономике страны, резко сократив жизненно важный экспорт нефти.
По оценкам специалистов, Иран в настоящее время экспортирует менее 300 тыс. баррелей нефти в сутки по сравнению с пиком в 2,8 миллиона баррелей в сутки в 2018 году.
Байден, который должен вступить в должность 20 января 2021 года, заявил, что вернется к соглашению с Ираном и снимет санкции, если Тегеран вернется к "строгому соблюдению ядерной сделки".
В то же время, как сообщила телекомпания "Аль Джазира" со ссылкой на информированные источники, Иран направил в Венесуэлу до 10 танкеров с нефтью вопреки американским санкциям.
Некоторые из этих судов будут доставлять венесуэльскую нефть после выгрузки доставленного из Ирана топлива.
В Карабах вернулись свыше 33 тысяч армян - Минобороны РФ
МЧС России увеличивает группировку в Карабахе для выполнения гуманитарной миссии
Миротворцы РФ обеспечили возвращение в Карабах свыше 30 тыс. армян - Минобороны
Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 67 млн - университет Хопкинса
Тюлени на Каспии могли погибнуть из-за браконьерских сетей, считает специалист
Более 300 человек задержаны на акциях протеста в Минске в воскресенье
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Генпрокурор США рассматривает возможность ухода со своего поста до окончания полномочий президента Трампа
Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в странах Балтии снизилось
Возобновлению участия США в СВПД должны предшествовать консультации со странами Залива - МИД Саудовской Аравии
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности