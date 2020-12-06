В Карабах вернулись свыше 33 тысяч армян - Минобороны РФ

Более 33 тыс. армян вернулись в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению, за сутки в места прежнего проживания вернулись еще 1 318 человек, а с начала проведения миротворческой операции - уже 33 235 человек", - заявили в Минобороны.

По данным ведомства, российские миротворцы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки на территории Нагорного Карабаха - режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Кроме того, военнослужащие контингента миротворческих сил РФ продолжают вести разминирование на территории Карабаха - от взрывоопасных предметов очищено уже свыше 61 га территории.

Также при содействии российских миротворцев ведется поиск и передача тел погибших, отметили в Минобороны.

"Организована работа "горячей линии" по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. С момента начала работы "горячей линии" на нее поступило 248 телефонных обращений. Для уточнения сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести, офицерами российских миротворческих сил проведено 1 936 встреч с гражданами", - сказали в министерстве.

Там подчеркнули, что все действия российского контингента миротворческих сил выполняются с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.