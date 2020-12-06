В Белоруссии за сутки выявлено 1878 случаев заражения коронавирусом, девять человек скончались

В Белоруссии по состоянию на 6 декабря зарегистрировано 147 тыс. 157 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 1878 случаев против 1896 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 1207 пациентов (на 5 декабря - 1198) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что на 5 декабря выздоровели и выписаны 124 тыс. 774 пациента (на 5 декабря - 122 тыс. 339), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 2 тыс. 435 человек.

За минувшие сутки выполнено 31 тыс. 756 тестов (на 5 декабря - 30 тыс. 870), с начала эпидемии - 3 млн. 430 тыс. 515 тестов, отметили в Минздраве.