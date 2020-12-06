В Белоруссии за сутки выявлено 1878 случаев заражения коронавирусом, девять человек скончались

В Белоруссии по состоянию на 6 декабря зарегистрировано 147 тыс. 157 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.
Прирост за последние сутки составил 1878 случаев против 1896 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 1207 пациентов (на 5 декабря - 1198) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
В Минздраве также сообщили, что на 5 декабря выздоровели и выписаны 124 тыс. 774 пациента (на 5 декабря - 122 тыс. 339), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 2 тыс. 435 человек.
За минувшие сутки выполнено 31 тыс. 756 тестов (на 5 декабря - 30 тыс. 870), с начала эпидемии - 3 млн. 430 тыс. 515 тестов, отметили в Минздраве.
В Карабах вернулись свыше 33 тысяч армян - Минобороны РФ
МЧС России увеличивает группировку в Карабахе для выполнения гуманитарной миссии
Миротворцы РФ обеспечили возвращение в Карабах свыше 30 тыс. армян - Минобороны
Иран намерен значительно нарастить экспорт нефти при условии ослабления американских санкций
Baki Telefon Rabitesi в 2019г увеличила чистую прибыль в 2 раза
Siemens Energy и Porsche начнут производить "зеленое" топливо в Чили
Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 67 млн - университет Хопкинса
Тюлени на Каспии могли погибнуть из-за браконьерских сетей, считает специалист
Более 300 человек задержаны на акциях протеста в Минске в воскресенье
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности