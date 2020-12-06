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СНГ 06.12.2020 19:30

В Белоруссии за сутки выявлено 1878 случаев заражения коронавирусом, девять человек скончались

В Белоруссии по состоянию на 6 декабря зарегистрировано 147 тыс. 157 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 1878 случаев против 1896 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 1207 пациентов (на 5 декабря - 1198) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что на 5 декабря выздоровели и выписаны 124 тыс. 774 пациента (на 5 декабря - 122 тыс. 339), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 2 тыс. 435 человек.

За минувшие сутки выполнено 31 тыс. 756 тестов (на 5 декабря - 30 тыс. 870), с начала эпидемии - 3 млн. 430 тыс. 515 тестов, отметили в Минздраве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]