Возобновлению участия США в СВПД должны предшествовать консультации со странами Залива - МИД Саудовской Аравии

Прежде чем Соединенные Штаты восстановят свое участие в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранскому атому, Вашингтону следует проконсультироваться со странами Персидского залива, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Он заявил об этом в интервью телекомпании "Аль Джазира" на полях конференции по вопросам безопасности в столице Бахрейна Манаме, известной как Диалог в Манаме.
Объявивший себя по итогам выборов президентом США Джо Байден в ходе предвыборной кампании заявлял, что Соединенные Штаты вернутся в ядерную сделку с Ираном, если Тегеран продемонстрирует соблюдение условий соглашения.
СВПД был подписан в 2015 году, однако президент США Дональд Трамп вывел страну из соглашения в 2018 году.
В Карабах вернулись свыше 33 тысяч армян - Минобороны РФ
МЧС России увеличивает группировку в Карабахе для выполнения гуманитарной миссии
Миротворцы РФ обеспечили возвращение в Карабах свыше 30 тыс. армян - Минобороны
Иран намерен значительно нарастить экспорт нефти при условии ослабления американских санкций
Baki Telefon Rabitesi в 2019г увеличила чистую прибыль в 2 раза
Siemens Energy и Porsche начнут производить "зеленое" топливо в Чили
Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 67 млн - университет Хопкинса
Тюлени на Каспии могли погибнуть из-за браконьерских сетей, считает специалист
Более 300 человек задержаны на акциях протеста в Минске в воскресенье
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности