Возобновлению участия США в СВПД должны предшествовать консультации со странами Залива - МИД Саудовской Аравии

Прежде чем Соединенные Штаты восстановят свое участие в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранскому атому, Вашингтону следует проконсультироваться со странами Персидского залива, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Он заявил об этом в интервью телекомпании "Аль Джазира" на полях конференции по вопросам безопасности в столице Бахрейна Манаме, известной как Диалог в Манаме.

Объявивший себя по итогам выборов президентом США Джо Байден в ходе предвыборной кампании заявлял, что Соединенные Штаты вернутся в ядерную сделку с Ираном, если Тегеран продемонстрирует соблюдение условий соглашения.

СВПД был подписан в 2015 году, однако президент США Дональд Трамп вывел страну из соглашения в 2018 году.