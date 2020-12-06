Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0647 RUR   0.0228 GBR   2.2864 TRY   0.2178

Цена на нефть

04.12 $/bbl   WTI 46.26 0.62 Brent 49.25 0.54

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.12.2020 20:22

Возобновлению участия США в СВПД должны предшествовать консультации со странами Залива - МИД Саудовской Аравии

Прежде чем Соединенные Штаты восстановят свое участие в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранскому атому, Вашингтону следует проконсультироваться со странами Персидского залива, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Он заявил об этом в интервью телекомпании "Аль Джазира" на полях конференции по вопросам безопасности в столице Бахрейна Манаме, известной как Диалог в Манаме.

Объявивший себя по итогам выборов президентом США Джо Байден в ходе предвыборной кампании заявлял, что Соединенные Штаты вернутся в ядерную сделку с Ираном, если Тегеран продемонстрирует соблюдение условий соглашения.

СВПД был подписан в 2015 году, однако президент США Дональд Трамп вывел страну из соглашения в 2018 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, США, ИРАН, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Трамп полагает, что Саудовская Аравия вскоре согласится нормализовать отношения с Израилем Трамп призвал короля Саудовской Аравии преодолеть раскол между странами Персидского залива Трамп поблагодарил Путина и короля Саудовской Аравии за сделку ОПЕК+, назвал ее отличной Трамп заявляет, что провёл хороший разговор с Путиным и саудовским королем Трамп обсуждает с Путиным и королем Саудовской Аравии нефтяную сделку - помощник Трампа Нефтедобыча США скорректируется под влиянием рынка, нужна встреча в рамках G20 - министр энергетики США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]