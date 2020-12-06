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Дальнее зарубежье 06.12.2020 21:23

Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в странах Балтии снизилось

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 5 719 тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 479, сообщил в воскресенье департамент здоровья.

Накануне в Эстонии был зарегистрирован антирекорд - 561 новый случай заражения коронавирусом. За сутки от коронавируса скончались пять человек. Всего в Эстонии с начала эпидемии умер 131 человек с диагнозом COVID-19. С начала эпидемии в Эстонии зафиксировано 14 978 случаев коронавируса.

Между тем в Латвии выявлено 526 случаев COVID-19, девять заболевших умерли, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Накануне было подтверждено 794 новых случая коронавируса. С начала пандемии коронавирус в Латвии выявлен у 21 313 человек.

Тем временем в Литве за минувшие сутки подтверждено 2219 новых случаев коронавируса, скончались 15 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики. Днем ранее в Литве было выявлено 2 848 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в Литве COVID-19 заразились 74 тысячи 649 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАЛТИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]