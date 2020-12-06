Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в странах Балтии снизилось

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 5 719 тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 479, сообщил в воскресенье департамент здоровья.
Накануне в Эстонии был зарегистрирован антирекорд - 561 новый случай заражения коронавирусом. За сутки от коронавируса скончались пять человек. Всего в Эстонии с начала эпидемии умер 131 человек с диагнозом COVID-19. С начала эпидемии в Эстонии зафиксировано 14 978 случаев коронавируса.
Между тем в Латвии выявлено 526 случаев COVID-19, девять заболевших умерли, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Накануне было подтверждено 794 новых случая коронавируса. С начала пандемии коронавирус в Латвии выявлен у 21 313 человек.
Тем временем в Литве за минувшие сутки подтверждено 2219 новых случаев коронавируса, скончались 15 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики. Днем ранее в Литве было выявлено 2 848 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в Литве COVID-19 заразились 74 тысячи 649 человек.
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