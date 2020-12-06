Более 300 человек задержаны на акциях протеста в Минске в воскресенье

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в воскресенье задержаны более 300 человек, сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан, в отношении которых начат административный процесс по ст.23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий)", - проинформировали в минской милиции.

В ГУВД рассказали, что 6 декабря, "с 12.00 до 15.00 часов в различных районах столицы собрались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы". "В некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть (пр.Партизанский, ул.Голубева, ул.Есенина и другие места). Приняты меры по пресечению подобных действий", - сказано в сообщении на сайте ГУВД.

Здесь отметили, что "некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в вышеуказанных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей".

Санкция статей за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение законным требованиями сотрудников милиции предусматривает наказание в виде 15 суток ареста за каждое правонарушение, в совокупности 30 суток ареста. "Таким образом, у отдельных правонарушителей есть реальный шанс встретить Новый год не в кругу семьи, а в милиции", - заявили в ГУВД.

Минская милиция "продолжает работу по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций". В течение истекшей недели было установлено более 80 человек.

"ГУВД Мингорисполкома в очередной раз предупреждает граждан о недопустимости нарушений действующего законодательства о массовых мероприятиях, совершаемых преступлениях и правонарушениях", - подчеркивается в сообщении минской милиции.

В Белоруссии в воскресенье прошла несанкционированная акция протеста. В преддверии акции в Минске закрывали несколько станций метро. Кроме того, по всей стране наблюдались сбои в работе мессенджера Telegram.

В республике с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции проходили по воскресеньям в белорусской столице. Последние несколько недель они сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в районах Минска.