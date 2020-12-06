Тюлени на Каспии могли погибнуть из-за браконьерских сетей, считает специалист

Природоохранная прокуратура в Дагестане проверяет информацию о нахождении мертвых тюленей на берегу Каспийского моря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"В СМИ и социальных сетях распространена информация об обнаружении на берегу Каспийского моря в Дагестане 17 мертвых тюленей. Природоохранная прокуратура проводит проверку информации", - сказал собеседник агентства.

Директор АНО "Каспийский природоохранный центр" Заур Гапизов заявил "Интерфаксу", что "браконьеры используют мелкоячеистые китайские пластиковые сети. Тюлени попадают в них и погибают". "Мы хотим добиться запрета продаж таких сетей", - подчеркнул он.

"Кроме того, в Каспийское море попадают в больших объемах неочищенные сточные воды", - добавил Гапизов.

Он добавил, что природоохранный центр установит щиты с телефонами, по которым можно будет обращаться при обнаружении погибших и раненых морских животных.