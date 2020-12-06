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Происшествия 06.12.2020 23:48

Тюлени на Каспии могли погибнуть из-за браконьерских сетей, считает специалист

Природоохранная прокуратура в Дагестане проверяет информацию о нахождении мертвых тюленей на берегу Каспийского моря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"В СМИ и социальных сетях распространена информация об обнаружении на берегу Каспийского моря в Дагестане 17 мертвых тюленей. Природоохранная прокуратура проводит проверку информации", - сказал собеседник агентства.

Директор АНО "Каспийский природоохранный центр" Заур Гапизов заявил "Интерфаксу", что "браконьеры используют мелкоячеистые китайские пластиковые сети. Тюлени попадают в них и погибают". "Мы хотим добиться запрета продаж таких сетей", - подчеркнул он.

"Кроме того, в Каспийское море попадают в больших объемах неочищенные сточные воды", - добавил Гапизов.

Он добавил, что природоохранный центр установит щиты с телефонами, по которым можно будет обращаться при обнаружении погибших и раненых морских животных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ТЮЛЕНИ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]