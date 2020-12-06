К МКС стартовал американский грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в воскресенье успешно стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Запуск "грузовика" был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей в 11:17 по времени Восточного побережья США (20:17) с пускового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.
Это первый полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором.
Запуск осуществляется в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.
Корабль должен доставить на МКС более двух тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения до 250 научных экспериментов экипажем станции. Он пробудет в составе станции около месяца.
Через 8 минут 38 секунд после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя должна будет совершить управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике в 623 км от космодрома.
В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.
Стыковка "грузовика" с МКС запланирована на 7 декабря. Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. При этом впервые к МКС будут одновременно пристыкованы сразу два американских грузовых корабля.
Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонн.
В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.
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