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Здравоохранение 07.12.2020 08:47

Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 67 млн - университет Хопкинса

С начала пандемии коронавируса COVID-19 число инфицированных во всем мире по состоянию на 04:30 понедельника достигло 67 млн 4 тыс. 543 человека, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 1 млн 534 тыс. 692 человека, излечились более 43 млн.

По числу инфицированных и жертв инфекции лидируют Соединенные Штаты, где с начала распространения вируса зафиксировано более 14,7 млн случаев заражения, 282,2 тыс. летальных исходов. Поправились 5,6 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]