Генпрокурор США рассматривает возможность ухода со своего поста до окончания полномочий президента Трампа

Генпрокурор США Уильям Барр рассматривает вопрос о том, чтобы покинуть свой пост до конца срока полномочий президента Дональда Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленных источников.
По словам одного из них, Барр может объявить о своем уходе до конца года.
На решение Барра могло повлиять нежелание президента США Дональда Трамп признавать свое поражение на президентских выборах или его реакция на слова генпрокурора о том, что Минюст не выявил масштабных нарушений в ходе выборов, отмечают наблюдатели.
Один из собеседников издания заявил, что генпрокурор США рассматривает возможность ухода еще с конца ноября и президент США Дональд Трамп никоим образом не повлиял на это.
По данным другого источника, Барр пришел к выводу, что он завершил работу, которую намеревался выполнить в Министерстве юстиции.
Отмечается, что генпрокурор США еще не принял окончательного решения, и перспектива его пребывания на посту до 20 января - дня инаугурации нового президента - остается.
Если Барр все-таки решится уйти в отставку до конца правления администрации Трампа, ожидается, что его место займет заместитель генерального прокурора Джеффри Розен.
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