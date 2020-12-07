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Дальнее зарубежье 07.12.2020 08:57

Генпрокурор США рассматривает возможность ухода со своего поста до окончания полномочий президента Трампа

Генпрокурор США Уильям Барр рассматривает вопрос о том, чтобы покинуть свой пост до конца срока полномочий президента Дональда Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленных источников.

По словам одного из них, Барр может объявить о своем уходе до конца года.

На решение Барра могло повлиять нежелание президента США Дональда Трамп признавать свое поражение на президентских выборах или его реакция на слова генпрокурора о том, что Минюст не выявил масштабных нарушений в ходе выборов, отмечают наблюдатели.

Один из собеседников издания заявил, что генпрокурор США рассматривает возможность ухода еще с конца ноября и президент США Дональд Трамп никоим образом не повлиял на это.

По данным другого источника, Барр пришел к выводу, что он завершил работу, которую намеревался выполнить в Министерстве юстиции.

Отмечается, что генпрокурор США еще не принял окончательного решения, и перспектива его пребывания на посту до 20 января - дня инаугурации нового президента - остается.

Если Барр все-таки решится уйти в отставку до конца правления администрации Трампа, ожидается, что его место займет заместитель генерального прокурора Джеффри Розен.

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Тэги: США, ГЕНПРОКУРОР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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