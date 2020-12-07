Власти Германии потратят до 6 млрд евро на вакцинацию от коронавируса

Германия потратит до 6 млрд евро на вакцинацию населения от коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра здравоохранения страны Йенса Шпана.
Шпан заявил, что расходы на лекарства, станции для вакцинации и цифровые инструменты составят от пяти до шести миллиардов евро. К тому же, страна скорее всего потратит около 20 млрд евро на ноябрьскую поддержку ресторанам и кафе.
Старт вакцинации от коронавируса в Германии ожидается в первые дни 2021 года, пишет агентство Associated Press со ссылкой на руководителя аппарата канцлера ФРГ Хельге Браун. Прививка против коронавируса будет бесплатной и добровольной.
С начала пандемии в Германии заразились коронавирусом свыше 1,1 млн человек, более 19 тыс. умерли.
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