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Дальнее зарубежье 07.12.2020 14:13

Власти Германии потратят до 6 млрд евро на вакцинацию от коронавируса

Германия потратит до 6 млрд евро на вакцинацию населения от коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра здравоохранения страны Йенса Шпана.

Шпан заявил, что расходы на лекарства, станции для вакцинации и цифровые инструменты составят от пяти до шести миллиардов евро. К тому же, страна скорее всего потратит около 20 млрд евро на ноябрьскую поддержку ресторанам и кафе.

Старт вакцинации от коронавируса в Германии ожидается в первые дни 2021 года, пишет агентство Associated Press со ссылкой на руководителя аппарата канцлера ФРГ Хельге Браун. Прививка против коронавируса будет бесплатной и добровольной.

С начала пандемии в Германии заразились коронавирусом свыше 1,1 млн человек, более 19 тыс. умерли.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, РАСХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]