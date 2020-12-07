Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0628 RUR   0.0229 GBR   2.2821 TRY   0.2175

Цена на нефть

04.12 $/bbl   WTI 46.26 0.62 Brent 49.25 0.54

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.12.2020 15:04

В ЕС утвержден режим санкций за нарушения прав человека в мире

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в понедельник без обсуждения постановление и регламент по глобальным ограничительным мерам за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека, сообщил журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк.

"Министры иностранных дел ЕС одобрили режим санкций ЕС в области прав человека. Он вступит в силу 10 декабря", - написал Йозвяк в Твиттере.

Это законодательство готовилось давно и во многих СМИ получило условное название "европейского акта Магнитского" по аналогии с законом США. Но в ЕС отмечают, что практика законотворчества Евросоюза не предполагает присвоения законодательным актам конкретных имен.

Новый рамочный документ о санкциях за грубые нарушения прав человека нацелен на физических лиц и организации, как государственные, так и негосударственные.

В отличие от уже действующих санкционных режимов ЕС в отношении конкретных стран, он будет "тематическим", а не "географическим". То есть обеспечит Евросоюзу гибкость для воздействия на установленных им нарушителей прав человека во всем мире, независимо от гражданства и местонахождения.

Предложения о внесении в санкционные списки со своими обоснованиями будут исходить от государств-членов ЕС. Утверждаться они будут единогласным решением Совета ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ПРАВОЗАЩИТА, САНКЦИИ, РЕЖИМ


Похожие новости


Коронавирус не оправдывает наступления на права человека, демократию и верховенство права - Боррель ЕС обеспокоен ухудшением ситуации с правами человека в Иране

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]