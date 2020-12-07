Индонезия получила 1,2 млн доз китайской вакцины от коронавируса

Индонезия получила 1,2 млн доз вакцины против коронавируса китайской фармацевтической компании Sinovac, сообщило агентство Antara.

В конце декабря страна получит дополнительные 15 млн доз вакцины, а в январе - еще 30 млн доз. Ожидается, что после старта кампании по вакцинации в стране первыми получить вакцину смогут медицинские работники, их помощники и другой персонал в больницах и госпиталях.

Глава торгово-промышленной палаты Индонезии Розан Роеслани приветствовал прибытие вакцины.

"Мы приветствуем быстрый ответ правительства, прибытие вакцины подарит чувство уверенности. Надеемся, оно также даст толчок развитию здравоохранения и принесет экономический подъем", - сказал он.

С начала пандемии в Индонезии заразились коронавирусом более 575 тыс. человек, умерли более 17 тыс.