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Дальнее зарубежье 07.12.2020 15:38

Индонезия получила 1,2 млн доз китайской вакцины от коронавируса

Индонезия получила 1,2 млн доз вакцины против коронавируса китайской фармацевтической компании Sinovac, сообщило агентство Antara.

В конце декабря страна получит дополнительные 15 млн доз вакцины, а в январе - еще 30 млн доз. Ожидается, что после старта кампании по вакцинации в стране первыми получить вакцину смогут медицинские работники, их помощники и другой персонал в больницах и госпиталях.

Глава торгово-промышленной палаты Индонезии Розан Роеслани приветствовал прибытие вакцины.

"Мы приветствуем быстрый ответ правительства, прибытие вакцины подарит чувство уверенности. Надеемся, оно также даст толчок развитию здравоохранения и принесет экономический подъем", - сказал он.

С начала пандемии в Индонезии заразились коронавирусом более 575 тыс. человек, умерли более 17 тыс.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]