Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0628 RUR   0.0229 GBR   2.2821 TRY   0.2175

Цена на нефть

04.12 $/bbl   WTI 46.26 0.62 Brent 49.25 0.54

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.12.2020 20:20

Более трети британцев не хотят прививаться от COVID-19 - опрос

Каждый третий британец заявил, что не готов сделать себе прививку от коронавируса, сообщают британские СМИ со ссылкой на результаты опроса исследовательской компании Opinium Research.

Согласно его данным, 35% опрошенных сообщили, что, вероятно, не будут вакцинироваться.

При этом, 48% из не желающих вакцинироваться респондентов опасаются, что вакцина недостаточно безопасна, 47% считают ее недостаточно эффективной, а 55% боятся ее побочных действий.

У респондентов также спросили мнение относительно действующих ограничительных мер в стране. Почти 40% британцев поддерживают смягчение ограничений на Рождество.

Опрос проводился 3-4 декабря. Результаты исследования опубликованы в преддверии начала кампании по вакцинации, которая стартует в Великобритании во вторник.

Великобритания стала первой страной, разрешившей массовую вакцинацию от коронавируса. В ближайшие дни в страну поступит 800 000 доз вакцины, для прививания первых 400 000 человек.

Британские власти будут использовать вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Вакцину изготавливают в Бельгии, ее нужно хранить при температуре -70C.

С начала пандемии в Великобритании коронавирусом заразились свыше 1,7 млн человек, более 61 тыс. скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]