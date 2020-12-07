Более трети британцев не хотят прививаться от COVID-19 - опрос

Каждый третий британец заявил, что не готов сделать себе прививку от коронавируса, сообщают британские СМИ со ссылкой на результаты опроса исследовательской компании Opinium Research.

Согласно его данным, 35% опрошенных сообщили, что, вероятно, не будут вакцинироваться.

При этом, 48% из не желающих вакцинироваться респондентов опасаются, что вакцина недостаточно безопасна, 47% считают ее недостаточно эффективной, а 55% боятся ее побочных действий.

У респондентов также спросили мнение относительно действующих ограничительных мер в стране. Почти 40% британцев поддерживают смягчение ограничений на Рождество.

Опрос проводился 3-4 декабря. Результаты исследования опубликованы в преддверии начала кампании по вакцинации, которая стартует в Великобритании во вторник.

Великобритания стала первой страной, разрешившей массовую вакцинацию от коронавируса. В ближайшие дни в страну поступит 800 000 доз вакцины, для прививания первых 400 000 человек.

Британские власти будут использовать вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Вакцину изготавливают в Бельгии, ее нужно хранить при температуре -70C.

С начала пандемии в Великобритании коронавирусом заразились свыше 1,7 млн человек, более 61 тыс. скончались.