ВВП Белоруссии в 2020 году снизится на 0,8-0,9%, инфляция вырастет до 6,9%

ВВП Белоруссии по итогам 2020 года снизится на 0,8-0,9%, а инфляция вырастет до 6,9%, сообщил премьер-министр страны Роман Головченко.

"По оценкам правительства, ВВП по итогам года составит 99,1-99,2% (снижение на 0,9-0,8% - ИФ). Даже при таком результате Белоруссии сохранит лидирующие позиции по росту экономики не только среди соседей, но и в целом по Европе", - сказал Головченко на совещании по экономическому прогнозу на 2021 год.

Премьера цитирует госагентство БелТА.

"Индекс потребительских цен правительство оценивает на уровне 6,9%", - отметил Головченко. Он пояснил, что основной причиной превышения целевого параметра в 5% является девальвация белорусского рубля и перенос ее на стоимость товаров.

По данным премьера, во внешней торговле сохраняется профицит, начиная с мая экспорт ежемесячно прирастает. "Положительное сальдо по итогам года должно составить почти $1 млрд", - сказал он.

Головченко также отметил положительную динамику производства в сельском хозяйстве, строительстве, связи и информации, рост в финансовом секторе. По его оценке, объем промпроизводства по итогам года снизится на 0,8%. "А складские запасы снизятся примерно на 800 млн белорусских рублей по отношению к 1 июня текущего года", - добавил глава правительства.

На этом фоне он оценивает рост зарплаты в реальном выражении на уровне 7% по итогам года.

"В условиях пандемии удалось обеспечить стабильную работу предприятий, не дать раскачать системы образования и здравоохранения, выполнить социальные обязательства государства в полном объеме - а по некоторым параметрам даже перевыполнить, не допустить разбалансировки бюджета и кризиса на финансовом рынке", - подчеркнул Головченко.

Как сообщалось, в 2019 году ВВП Белоруссии вырос на 1,2%, инфляция составила в прошлом году 4,7% (в 2018 году 5,6%).