Законопроект об активизации ядерной деятельности Ирана будет исполнен после подписания президентом страны - иранский МИД

Одобренный парламентом законопроект об активизации ядерной деятельности Ирана будет выполнен после того, как будет подписан президентом страны, сообщил в понедельник официальный представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде.
"Этот законопроект еще не подписан президентом и не обрел норму закона. Как только документ будет подписан, он будет исполнен", - сказал журналистам представитель МИД, которого цитируют иранские СМИ.
На прошлой неделе парламент Ирана принял стратегический план по преодолению последствий международных санкций против Тегерана и развитию ядерной отрасли страны. Документ, одобренный иранским Советом стражей конституции, предусматривает производство в год не менее 120 кг обогащенного до 20% урана, задействование для обогащения не менее 1 тыс. усовершенствованных центрифуг типа IR-2m. Также предлагается ограничить доступ международных инспекторов на объекты ядерной отрасли Ирана.
Президент Ирана Хасан Рухани уже заявил, что план нанесет вред дипломатии страны.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью "Интерфаксу" отметил, что реализация закона об активизации ядерной деятельности в Иране значительно осложнит ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"Конечно, если предусмотренные парламентариями меры будут реализованы, это существенно осложнит ситуацию вокруг ядерной сделки. Кстати, многие аналитики отмечают, что целью убийства ученого как раз, видимо, и было спровоцировать Иран на осуществление шагов, которые воспрепятствовали бы возможной нормализации ситуации вокруг СВПД уже в следующем году", - отметил Ульянов.
"Надеемся, что все-таки этого не произойдет. Тем более что, судя по поступающей информации, исполнительная власть в Иране не приветствует такие шаги", - заявил высокопоставленный российский дипломат.
Армения рассчитывает на РФ в обмене пленными и поиске пропавших в Карабахе - глава МИД
Азербайджан планирует с 12 декабря снять военное положение в стране
Президент Азербайджана присвоил 4 офицерам звание генерал-майор
Exxon Mobil стала мишенью нового инвестора-активиста
Нефть дешевеет на новостях о новых локдаунах, Brent - $48,9 за баррель
Министры ОПЕК+ 4 января решат вопрос об уровне добычи с февраля
Армяне в период оккупации Физули разрушили мечеть 19 века - Минкультуры Азербайджана
ГАТ направит более 43 тыс. манатов на проектирование объектов общепита на туристическом коридоре Север-Запад
"Дочка" китайской Sinovac получила более $500 млн на вакцину от коронавируса
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Investment Forum Baku – 2020 будет посвящен итогам года
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности