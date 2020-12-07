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Регион 07.12.2020 15:19

Законопроект об активизации ядерной деятельности Ирана будет исполнен после подписания президентом страны - иранский МИД

Одобренный парламентом законопроект об активизации ядерной деятельности Ирана будет выполнен после того, как будет подписан президентом страны, сообщил в понедельник официальный представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде.

"Этот законопроект еще не подписан президентом и не обрел норму закона. Как только документ будет подписан, он будет исполнен", - сказал журналистам представитель МИД, которого цитируют иранские СМИ.

На прошлой неделе парламент Ирана принял стратегический план по преодолению последствий международных санкций против Тегерана и развитию ядерной отрасли страны. Документ, одобренный иранским Советом стражей конституции, предусматривает производство в год не менее 120 кг обогащенного до 20% урана, задействование для обогащения не менее 1 тыс. усовершенствованных центрифуг типа IR-2m. Также предлагается ограничить доступ международных инспекторов на объекты ядерной отрасли Ирана.

Президент Ирана Хасан Рухани уже заявил, что план нанесет вред дипломатии страны.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью "Интерфаксу" отметил, что реализация закона об активизации ядерной деятельности в Иране значительно осложнит ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Конечно, если предусмотренные парламентариями меры будут реализованы, это существенно осложнит ситуацию вокруг ядерной сделки. Кстати, многие аналитики отмечают, что целью убийства ученого как раз, видимо, и было спровоцировать Иран на осуществление шагов, которые воспрепятствовали бы возможной нормализации ситуации вокруг СВПД уже в следующем году", - отметил Ульянов.

"Надеемся, что все-таки этого не произойдет. Тем более что, судя по поступающей информации, исполнительная власть в Иране не приветствует такие шаги", - заявил высокопоставленный российский дипломат.

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Тэги: ИРАН, АТОМ, ПРОГРАММА, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]