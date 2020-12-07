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Бизнес и законодательство 07.12.2020 14:09

В конце декабря на инвестфоруме в Баку обсудят итоги 2020г и тенденции на 2021 год - Caspian Energy Club

10-й Международный инвестиционный бизнес форум Caspian Energy Investment Forum Baku – 2020 пройдет 23 декабря, сообщает организатор Caspian Energy Club.

«На форуме, который пройдет в онлайн формате, будут обсуждены экономические итоги года, воздействие пандемии (коронавируса - ИФ) на различные сектора экономики. Эксперты поделятся опытом, который применяется в Азербайджане и странах региона в направлении смягчения негативных последствий пандемии на экономику и обсудят основные и альтернативные пути развития экономических процессов в следующем году», - говорится в сообщении.

По заявлениям организатора, особое внимание в процессе дискуссий будет уделено восстановлению и развитию освобожденных от оккупации районов Азербайджана.

Согласно информации, в форуме примут участие примут участие более 1,5 тыс. делегатов из 50 стран. “Среди них - руководители государственных структур, главы государственных и транснациональных компаний, международных финансовых институтов, ведущих аналитических центров, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств стран Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов, а также представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджане.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФОРУМ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]